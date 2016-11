Blaulicht aus der Region Stuttgart Brandstiftung in Herrenberg

Von red 05. November 2016 - 16:19 Uhr

Unfälle, Brandstifung und ein Erpressungsversuch – die Polizei hatte in der Region rund um Stuttgart jede Menge zu tun.Foto: dpa

Feueralarm in Herrenberg: Ein bislang unbekannter Täter hat einen Fotoautomaten im Bahnhof angezündet – diese und weitere Meldungen der Polizei aus Stuttgart und der Region.

Ludwigsburg - Am frühen Samstagmorgen entzündete ein bislang unbekannter Täter einen Fotoautomaten in der Vorhalle des Bahnhofe in Herrenberg (Kreis Ludwigsburg). Um 01:58 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei, den Brand. Durch eine eingesetzte Polizeistreife wurde das Feuer schnell lokalisiert und mit einem Feuerlöscher bekämpft um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern.

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass eine unbekannte Person den Fotoautomaten, an welchem ein Schaden von geschätzten 500 EUR entstand, in Brand gesteckt hatte.

Das Polizeirevier Herrenberg ermittelt wegen Brandstiftung. Zeugen die sachdienliche Angaben machen können werden gebeten sich beim Polizeirevier Herrenberg unter der Telefonnummer 07032 2708-0 zu melden.