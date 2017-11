Blaulicht aus der Region Stuttgart BMW-Fahrer in Schlangenlinien auf der A81 unterwegs

Von red/kaf 06. November 2017 - 13:01 Uhr

Ein offenbar betrunkener BMW-Fahrer musste auf der Autobahn 81 bei Ludwigsburg gestoppt werden. (Symbolfoto) Foto: dpa

Ein 48-jähriger BMW-Fahrer war eindeutig nicht mehr fahrtüchtig: Der Mann war in Schlangenlinien auf der A81 bei Ludwigsburg unterwegs. Die Polizei musste den Mann stoppen. Diese und weitere Meldungen der Polizei aus der Region Stuttgart.

Ludwigsburg - Ein BMW-Fahrer war am Sonntag auf der Autobahn 81 unterwegs – und fuhr in Schlangenlinien. Der 48-Jährige wurde beobachtet, wie er gegen 18.45 Uhr auf der Autobahn A81 zwischen den Anschlussstellen Pleidelsheim und Ludwigsburg-Nord in Fahrtrichtung Stuttgart mit diesem Fahrstil unterwegs war.

Dabei gefährdete und bedrängte er neben ihm fahrende Autofahrer. Laut Polizei stand der Mann unter Alkoholeinfluss. Auf Höhe der Anschlussstelle Ludwigsburg-Nord kam er schließlich nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Ohne anzuhalten entfernte er sich anschließend von der Unfallstelle. Ein Zeuge, der das Geschehen beobachtet hatte, informierte die Polizei. Eine Polizeistreife konnte den 48-Jährigen schließlich auf der Bundesstraße 10 anhalten und kontrollieren. Der Mann musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Die Polizei Ludwigsburg sucht Zeugen – diese können sich unter folgender Telefonnummer melden: 0711/6869-0.