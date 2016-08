Blaulicht aus der Region Stuttgart Bewaffneter Überfall auf Tankstelle

Von red 27. August 2016 - 14:30 Uhr

In Vaihingen an der Enz ist eine Tankstelle überfallen worden.Foto: dpa

Ein unbekannter Täter hat eine Tankstelle überfallen und ist anschließend zu Fuß geflüchtet. In einer Gaststätte hat ein Mann seine Niederlage beim Armdrücken nicht verkraftet und zugeschlagen. Diese und weitere Meldungen der Polizei aus der Region Stuttgart.

Vaihingen/Enz - In Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) ist es am Freitagabend zu einem Tankstellenüberfall gekommen. Gegen 21 Uhr alarmierte ein Angestellter der Tankstelle die Polizei.

Mehr zum Thema

Ein unbekannter Täter hatte die Tankstelle in der Innenstadt betreten und unter Vorhalten einer Pistole das Bargeld aus der Kasse gefordert. Der Angestellte gab ihm sämtliche Geldscheine und Münzen in eine mitgebrachte Plastiktüte. Daraufhin flüchtete der Täter mit seiner Beute von mehreren Hundert Euro zu Fuß.

Eine polizeiliche Fahndung mit mehreren Streifen und einem Hubschrauber verlief ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: Etwa 1, 75 Meter groß, etwa 23 bis 27 Jahre alt, schlanke, sportliche Statur, helle Haut, sprach akzentfrei Deutsch, trug ein schwarzes Langarmshirt mit weißen Nähten, eine schwarze Jogginghose, Handschuhe mit kreisähnlichen Symbolen, blaue Turnschuhe und eine Skimaske mit abgenähten Aussparungen um Augen und Mund. Er führte eine weiße Plastiktüte und eine schwarze Pistole, vermutlich der Marke Beretta mit sich. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Ludwigsburg unter der Rufnummer 07141 18-9 entgegen.