Blaulicht aus der Region Stuttgart Betrunkener Autofahrer verliert Kontrolle

Von dja 20. März 2017 - 16:17 Uhr

Der vermutlich betrunkene Fahrer rammte mehrere Warnbarken. (Symbolbild)Foto: dpa

Auf der A8 musste am Sonntagnachmittag ein Fahrstreifen wegen eines Unfalls gesperrt werden. Diese und weitere Meldungen der Polizei aus der Region Stuttgart.

Denkendorf - Ein Leichtverletzter und Schaden von etwa 31.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Sonntag gegen 13:45 Uhr auf der A 8 zwischen den Wendlingen und Esslingen ereignete. Ein 57-Jähriger, der sich vermutlich alkoholisiert hinter das Steuer seines BMW gesetzt hatte, verlor auf seiner Fahrt in Richtung Karlsruhe die Kontrolle über sein Fahrzeug, berichtet die Polizei am Montag. Auf Höhe der Rastanlage Denkendorf überfuhr der 57-Jährige an der Baustelle mehrere Warnbarken und streifte einen weiteren BMW eines 73-Jährigen, der neben ihm fuhr.

Mehr zum Thema

Außerdem prallte er mehrmals gegen die Mittelschutzplanke, bevor er schließlich auf der linken Spur zum Stehen kam. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde noch der Seat einer 38-Jährigen beschädigt, die zum Unfallzeitpunkt auf der Gegenfahrbahn unterwegs war. Durch den Unfall zog sich der 57-jährige Fahrer leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die linke Spur war bis zum Nachmittag gesperrt

Während der Unfallaufnahme stellte die Polizei bei ihm Alkoholgeruch fest. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der BMW des 57-Jährigen musste abgeschleppt werden. Während der Bergungsmaßnahmen war die linke Spur bis etwa 15:45 Uhr gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Wendlingen war mit 19 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen an der Unfallstelle im Einsatz.