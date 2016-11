Blaulicht aus der Region Stuttgart Betrunken auf der A8 und A81 unterwegs

Weil ein 49-jähriger BMW-Fahrer völlig betrunken auf der A8 und A81 zwischen Böblingen und Sindelfingen unterwegs ist, verursacht er einen Schaden von über 15.000 Euro – diese und weitere Meldungen der Polizei aus der Region Stuttgart.

A8 und A81 - Weil ein 49-jähriger BMW-Fahrer am Donnerstagabend betrunken auf der A8 und A81 unterwegs war und seinen Wagen nicht mehr unter Kontrolle hatte, ist ein Schaden von über 15.000 Euro entstanden.

Wie die Polizei berichtet, fiel der BMW-Fahrer gegen 19.30 Uhr auf der A8 auf Höhe Leonberg (Kreis Böblingen) in Fahrtrichtung München auf, da der 49-Jährige in Schlangenlinien auf allen drei Spuren fuhr. Dadurch mussten andere Verkehrsteilnehmer abbremsen. Ein Zeuge alarmierte die Polizei und begann mit der Verfolgung des BMW, der an der Anschlussstelle Leonberg-Ost abfuhr und nach links auf die Kreisstraße 1011 in Richtung Leonberg abbog. Dort wendete der 49-Jährige und wollte erneut auf die A8 in Fahrtrichtung Leonberger Dreieck fahren. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach links von der Straße ab. Nachdem er gegen zwei Leitpfosten und ein Verkehrszeichen gefahren war, setzte der Mann seine Fahrt unbeirrt fort. Der Zeuge hatte das Fahrzeug zwischenzeitlich aus den Augen verloren.

Polizei kann 49-Jährigen stoppen

Wenige Minuten später meldete sich eine weitere Autofahrerin bei der Polizei, die sich auf A81 zwischen den Anschlussstellen Pleidelsheim und Mundelsheim (Kreis Ludwigsburg) befand. Der 49-jährige BMW-Fahrer, der erneut in Schlangenlinien auf allen Spuren unterwegs war, hatte im Baustellenbereich mehrere Betontrennwände gestreift und fuhr weiter in Richtung Heilbronn. Eine Streife der Verkehrspolizei konnte den 49-Jährigen im Bereich des Autobahnkreuzes Weinsberg stoppen und kontrollieren.

Ein Atemalkoholtest zeigte, dass der 49-jährige Fahrer stark alkoholisiert war, nach einem Bluttest musste er seinen Führerschein abgeben. Weitere Zeugen können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0711/6869-0 melden.