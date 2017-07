Blaulicht aus der Region Stuttgart Betrunken 18.000 Euro Schaden verursacht

Von ps 04. Juli 2017 - 14:48 Uhr

Ein Anwohner kann den 23-Jährigen nach dem Unfall bei Waiblingen aus seinem kaputten Auto retten. Foto: dpa

Montagnacht verursacht ein betrunkener 23-jähriger Autofahrer bei Waiblingen einen Unfall, bei dem ein Sachschaden von rund 18.000 Euro entsteht. Diese und weitere Meldungen der Polizei aus der Region Stuttgart.

Waiblingen - Montagnacht hat ein 23-Jähriger bei einem schweren Verkehrsunfall bei Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) einen hohen Sachschaden verursacht.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der junge Fahrer gegen 2.15 Uhr die Burghalde in Richtung Hegnacher Mühle, als er – weil er betrunken war – in einer leichten Rechtskurve nach links von der Straße abkam. Hierbei prallte er mit seinem Auto gegen einen kleinen Baum und überschlug sich im Anschluss, ehe er auf der gegenüberliegenden Straßenseite zum Liegen kam.

Ein Anwohner hörte die Unfallgeräusche und eilte zur Unfallstelle. Er befreite den Fahrer aus dem kaputten Auto. Der junge Fahrer blieb unverletzt und wurde trotzdem vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Ihm wurde Blut abgenommen, da konkrete Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung vorlagen. An dem Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 18.000 Euro. Es musste abgeschleppt werden.