Blaulicht aus der Region Stuttgart Betrüger mit mieser Masche unterwegs

Von red 01. Dezember 2016 - 12:37 Uhr

Derzeit sind Betrüger im Rems-Murr-Kreis unterwegs.Foto: dpa/Symbolbild

Ein angeblicher Techniker will mit einer Bewohnerin in Backnang in den Keller ihres Hauses, um die Wasserrohre zu überprüfen. Ein Zweiter schleicht sich derweil in die Wohnung – weitere Meldungen der Polizei aus der Region Stuttgart.

Backnang - In Backnang (Rems-Murr-Kreis) sind am Mittwochnachmittag Trickdiebe unterwegs gewesen.

Wie die Polizei berichtet, verschaffte sich ein Mann gegen 15.30 Uhr mit dem Vorwand, Rohre wegen eines angeblichen Wasserrohrbruchs in der Nachbarschaft kontrollieren zu müssen, Zutritt zu einem Haus in der Rietenauer Straße. Eine Bewohnerin begleitete den fremden Mann dabei etwa 20 Minuten lang. In dieser Zeit nutzte offenbar ein Komplize die Gelegenheit, um über die offene Eingangstür unbemerkt in die Wohnung zu gelangen und sie zu durchstöbern.

Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Trickdiebe einige Wertgegenstände. Der Diebstahl wurde von der Bewohnerin allerdings erst bemerkt, als der angebliche Service-Mitarbeiter das Haus wieder verlassen hatte und sie vom Keller wieder in ihre Wohnung zurückgekommen war. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.