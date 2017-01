Blaulicht aus der Region Stuttgart Autofahrerin fährt Mann absichtlich an

Von red 15. Januar 2017 - 12:48 Uhr

Ein Streit auf offener Straße, in dessen Verlauf ein Mann angefahren wurde, beschäftigt die Polizei in Kirchheim. (Symbolfoto)Foto: dpa

In Kirchheim ist ein Streit in einem Auto offenbar derart eskaliert, dass die Fahrerin einen Mann angefahren hat, der kurz zuvor aus dem Auto ausgestiegen war. Diese und mehr Meldungen der Polizei aus der Region Stuttgart.

Kirchheim - Am Samstagmorgen ist ein Streit zwischen zwei Frauen und einem Mann auf der Christofstraße in Kirchheim (Kreis Esslingen) derart eskaliert, dass die Fahrerin eines Golf den Mann schließlich angefahren hat. Die Polizei sucht nun nach allen Beteiligten.

Wie die Polizei berichtet, waren gegen 8.40 Uhr zwei Frauen und ein Mann in einem silbernen VW Golf auf Höhe der Christofstraße 32 in Streit geraten. Zuerst stieg eine Frau aus dem VW mit vermutlich Heilbronner Zulassung aus und ging in Richtung Innenstadt davon. Sie ist etwa 23 Jahre alt, hatte lange schwarze Haare und war mit einem Pullover bekleidet.

Kurz darauf stieg der Mann aus dem Fahrzeug aus und folgte der jungen Frau in Richtung Innenstadt. Der Mann ist zirka 25 bis 30 Jahre alt, hat dunkle Haare und trug dunkle Kleidung und eine Jeans.

Daraufhin wendete die Fahrerin des VW Golf mit durchdrehenden Rädern, beschleunigte, touchierte ein geparktes Auto und fuhr den Mann auf dem Gehweg an. Der wurde auf die Motorhaube geladen und zu Boden geworfen. Er rappelte sich jedoch wieder auf und rannte in Richtung Innenstadt davon.

Das Auto fuhr in die gleiche Richtung weg. Die Frau am Steuer soll ebenfalls um die 23 Jahre alt gewesen sein. Sie hatte ein zierliches Gesicht und trug ein schwarzes Kopftuch.

Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 07142/405-0 zu melden.