Blaulicht aus der Region Stuttgart 85-jährigen Austräger brutal überfallen

Von red 14. November 2016 - 12:22 Uhr

In Kornwestheim kam es in der Nacht zum Montag zu einem brutalen Überfall.Foto: dpa/Symbolbild

Ein 85-Jähriger trägt in Kornwestheim in der Nacht Zeitungen aus. Plötzlich greifen ihn brutal zwei Männer an – diese und weitere Meldungen der Polizei aus der Region Stuttgart.

Kornwestheim - In Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) haben Unbekannte am frühen Montagmorgen einen Zeitungsausträger geschlagen und beraubt.

Mehr zum Thema

Wie die Polizei mitteilt, war der 85-Jährige gegen 3.30 Uhr in der Poststraße unterwegs, als sich von hinten zwei jüngere Männer näherten. Plötzlich griffen sie den älteren Mann an, schlugen seinen Kopf gegen eine Mauer und raubten ihm sein Handy und einen kleinen Bargeldbetrag. Der verletzte 85-Jährige konnte erst eine halbe Stunde später einen Busfahrer auf sich aufmerksam machen.

Von den beiden Tätern ist nur bekannt, dass sie gebrochen Deutsch sprachen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07141/18-9 zu melden.