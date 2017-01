Blaulicht aus der Region Stuttgart 39-Jähriger verletzt mehrere Polizisten

Von red 04. Januar 2017 - 17:27 Uhr

Für den aggressiven 39-Jährigen ging es für eine Nacht in Gewahrsam. Er verletzte mehrere PolizistenFoto: dpa

Ein 39-Jähriger verletzt in Leonberg erst seine Ex-Freundin und dann mehrere Polizisten. Die Nacht muss der aggressive Mann in Gewahrsam verbringen – diese und weitere Meldungen der Polizei aus der Region Stuttgart.

Leonberg - Ein 39-Jähriger hat am Dienstagabend in Leonberg (Kreis Böblingen) erst seine ehemalige Partnerin verletzt und dann mehrere Polizisten angegriffen. Die Nacht hat er in der Zelle verbringen müssen.

Wie die Polizei berichtet, wurde sie alarmiert, weil der 39-Jährige gewalttätig gegenüber seiner ehemaligen Partnerin geworden sein soll. Als die Polizisten ihn mehrfach aufforderten, die Wohnung zu verlassen, begann der Mann die Beamten zu beleidigen. Als er drohte, eine Waffe zu holen, wurde er von ihnen zu Boden gerungen.

Die Nacht verbrachte der 39-Jährige in der Zelle

Dort schlug und trat der 39-Jährige um sich und verletzte zwei der vier Polizisten. Währenddessen betraten plötzlich mehrere Gäste eines benachbarten Lokals die Wohnung und schrien auf die Polizisten ein. Der 39-Jährige wurde zum Polizeirevier gebracht, wo er die Nacht in Gewahrsam verbringen musste. Auch dort beleidigte er die anwesenden Polizisten und versuchte, Gegenstände zu beschädigen.

In der Wohnung des 39-Jährigen wurde keine Waffe aufgefunden. Er muss dennoch mit einer Anzeige wegen Widerstands gegen Polizeibeamte, Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung rechnen.