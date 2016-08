Blaulicht aus der Region Stuttgart 39-Jähriger mit Küchenmesser attackiert

Von red 01. September 2016 - 13:09 Uhr

In Waiblingen ist am Mittwochabend ein Streit zwischen zwei 39-Jährigen eskaliert. (Symbolbild)Foto: dpa

Ein 39-Jähriger ist am Mittwochabend in Waiblingen von einer Gleichaltrigen mit einem Küchenmesser attackiert worden. Diese und weitere Meldungen der Polizei aus der Region Stuttgart.

Waiblingen - Ein 39-Jähriger soll am Mittwochabend in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) von einer Gleichaltrigen mit einem Küchenmesser attackiert worden sein.

Mehr zum Thema

Wie die Polizei berichtet, kam es am Abend in einer Wohnung in der Straße „Schippertsäcker“ zu einer Auseinadersetzung zwischen den beiden. Die 39-Jährige soll im Zuge des Streits zu einem Küchenmesser gegriffen und ihren Kontrahenten leicht am Oberkörper verletzt haben.

Gegen die Frau wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.