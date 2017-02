Blaulicht aus der Region Stuttgart 36-Jähriger täuscht Unfallflucht vor

Von red/dja 28. Februar 2017 - 17:33 Uhr

Die Polizei hat Anzeige gegen den 36-Jährigen gestellt. (Symbolfoto)Foto: dpa

Ein Lkw-Fahrer berichtet Polizisten, dass er auf der Autobahn angeblich abgedrängt wurde. Diese und weitere Meldungen von der Polizei aus der Region Stuttgart.

Leonberg - Im Bereich des Autobahndreiecks Leonberg (Kreis Böblingen) ist es am Dienstag, gegen 8:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Schaden von etwa 11.000 Euro entstanden ist. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Unfall zunächst als eine Unfallflucht von einem 36-jährigem Lkw-Fahrer gemeldet, der angab, dass er von einem unbekannten Lkw-Fahrer während eines Überholvorgangs abgedrängt worden war. Angeblich musste er daraufhin nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Im Zuge dessen soll der 36-Jährige die rechten Leitplanken auf der A8 kurz nach der Anschlussstelle Leonberg-West in Richtung Karlsruhe touchiert haben.

Mehr zum Thema

Mann muss mit Anzeige rechnen

Während der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte fest, dass sich die Unfallstelle nicht wie angegeben auf der A8, sondern auf der A81 befindet. Nach den bisherigen Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der 36-Jährige auf der A81 von Heilbronn in Richtung Stuttgart unterwegs war und im Bereich des Autobahndreiecks Leonberg auf die A8 in Richtung Karlsruhe wechseln wollte. In der Überleitung zur A8 kam der Lkw-Fahrer vermutlich aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte die Leitplanken. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Vortäuschens einer Straftat rechnen.