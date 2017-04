Blaulicht aus der Region Stuttgart 32-Jähriger bedroht Schwägerin mit Pistole

Von ps 10. April 2017 - 17:57 Uhr

Der Mann klaut den Schlüssel zum Haus seiner Schwägerin von seiner Ehefrau.Foto: dpa

Ein 32-jähriger Mann bedroht seine Schwägerin mit einer Pistole und versteckt sich anschließend. Diese und weitere Meldungen der Polizei aus der Region Stuttgart.

Kornwestheim - Am Sonntag hat ein 32-Jähriger in der Bolzstraße in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) seine Schwägerin mit einer Pistole bedroht.

Wie die Polizei mitteilt, traf der Mann gegen 19.45 Uhr in einem Mehrfamilienhaus im Treppenhaus auf die Schwester seiner Ehefrau, die getrennt von ihm in dem Haus wohnt. Als er die 40-Jährige erblickte, zog er eine Pistole hervor und bedrohte sie. Anschließend wurde die Polizei verständigt. Mehrere Polizisten rückten aus und entdeckten den Tatverdächtigen, der sich im Keller hinter einem Kühlschrank versteckte.

Auf dem Kühlschrank lagen ein Klappmesser und eine Softairwaffe. Die anschließende Durchsuchung des Mannes förderte einen Hausschlüssel zu Tage, den er seiner Ehefrau wohl entwendet hatte und mit dem er sich Zugang zum Hausflur verschaffen konnte. Der alkoholisierte und wohnsitzlose 32-Jährige wurde über Nacht im Polizeirevier untergebracht.