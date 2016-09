Blaulicht aus der Region Stuttgart 29-Jähriger rast in Fußgängerunterführung

Von red 27. September 2016 - 13:39 Uhr

Der 29-Jährige kann sich noch aus seinem Wagen retten, der zwischen den Mauern der Unterführung in Baltmannsweiler eingeklemmt ist.Foto: SDMG

Stark alkoholisiert verliert ein 29-Jähriger in Baltmannsweiler die Kontrolle über sein Auto, schanzt über den Kreisverkehr und landet in einer Fußgängerunterführung – diese und weitere Meldungen der Polizei aus der Region Stuttgart.

Baltmannsweiler - In der Nacht zum Dienstag ist es auf der L1150 in Baltmannsweiler (Kreis Esslingen) zu einem ungewöhnlichen Unfall gekommen. Ein 29-Jährrger ist zuerst mit seinem Wagen über einen Kreisverkehr geschanzt und dann in einer Fußgängerunterführung gelandet.

Wie die Polizei berichtet, fuhr der 29-Jährige aus dem Raum Schwäbisch Gmünd von Esslingen in Richtung Schorndorf. Am Ortseingang von Baltmannsweiler verlor er die Kontrolle über seinen Volvo, schanzte über den dortigen Kreisverkehr und landete direkt in einer Fußgängerunterführung. Durch den harten Aufprall wurden beide Frontairbags ausgelöst.

Der 29-Jährige war stark alkoholisiert

Der 29-Jährige konnte sein stark beschädigtes Auto selbst verlassen. Da Rauch aus dem Motorraum aufstieg, wurde vorsorglich die Feuerwehr alarmiert. Die Bergung war schwierig, weil der Wagen zwischen den beiden Seitenmauern der Unterführung stark verkeilt war. Erst nach etwa einer Stunde konnte es durch ein Abschleppfahrzeug mit Kranaufbau geborgen werden.

Der Grund des Unfalls: Der 29-Jährige war betrunken. Seinen Führerschein musste er noch vor Ort abgeben.