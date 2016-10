Blaulicht aus der Region Stuttgart 24-Jähriger verursacht betrunken und zu schnell Unfall

Von red 28. Oktober 2016 - 15:30 Uhr

Der Wagen des 24-jährigen Fahrers kommt erst in einem Straßengraben zum Stehen. Bei dem Unfall bei Kohlberg werden alle Insassen des Wagens schwer verletzt.Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald

Ein 24-Jähriger ist auf einer Landstraße bei Kohlberg betrunken und viel zu schnell unterwegs, kommt von der Straße ab und kracht in den Straßengraben. Alle fünf Insassen des Wagens werden schwer verletzt – diese und weitere Meldungen der Polizei aus der Region Stuttgart.

Kohlberg - Betrunken und viel zu schnell hat ein 24-jähriger Polo-Fahrer in der Nacht zum Freitag auf einer Landstraße bei Kohlberg einen Unfall verursacht. Dabei sind alle fünf Insassen des Wagens schwer verletzt worden.

Mehr zum Thema

Wie die Polizei berichtet, war der 24-jährige Fahrer gegen 0.15 Uhr mit seinem VW Polo auf der Landstraße von Metzingen in Richtung Kohlberg (Kreis Esslingen) unterwegs. Weil er viel zu schnell fuhr, kam er in einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Straße ab. Der Wagen raste über ein Verkehrszeichen und krachte in den zwei Meter tiefen Straßengraben. Dadurch stellte sich der Polo hochkant auf und knallte mit dem Dach in eine Baumgruppe, wo der Wagen zum Stehen kam.

Mit mehr als 1,4 Promille unterwegs

Der 24-jährige Fahrer und seine vier Mitfahrer im Alter von 16, 17, 19 und 21 Jahren wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Sie mussten nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 24-jährige Fahrer erheblich alkoholisiert war. Eine entsprechende Überprüfung ergab einen Wert von mehr als 1,4 Promille. Sein Führerschein wurde noch am Unfallort beschlagnahmt.

Der völlig demolierte Polo musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.