Blaulicht aus der Region Stuttgart 19-Jähriger überschlägt sich mit Auto

Von red 12. September 2016 - 12:00 Uhr

Ein 19-jähriger Autofahrer wurde nach einem Unfall in Schorndorf vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.Foto: dpa/Symbolbild

Als ein 19-Jähriger in Schorndorf mit seinem Auto auf den Seitenstreifen gerät, lenkt er gegen, das Auto überschlägt sich. Der junge Mann hat enormes Glück – diese und weitere Meldungen der Polizei aus der Region Stuttgart.

Schorndorf - Ein 19-jähriger Autofahrer hat sich in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) mit seinem Auto überschlagen, ist dabei aber unverletzt geblieben.

Wie die Polizei meldet, war der junge Mann am Sonntagnachmittag gegen 13.40 Uhr mit seinem Renault auf der Kreisstraße 1873 von Buhlbronn in Richtung Schornbach unterwegs. Aus Unachtsamkeit geriet er dann auf den unbefestigten Seitenstreifen. Er lenkte gegen, kam dann aber nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich an einer Böschung.

Der unverletzte 19-Jährige wurde vorsorglich vom alarmierten Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert, konnte aber bald wieder entlassen werden. An seinem Renault entstand Totalschaden in Höhe von 8000 Euro.