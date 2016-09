Blaulicht aus der Region Stuttgart 19-Jähriger fliegt aus der Kurve

Von red 07. September 2016 - 12:22 Uhr

Weil er zu schnell gefahren ist, hat ein 19-Jähriger am Dienstagabend in Göppingen einen Unfall verursacht. (Symbolbild)Foto: dpa

Weil er zu schnell gefahren ist, hat ein 19-Jähriger am späten Dienstagabend in Göppingen die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist aus der Kurve geflogen. Diese und weitere Meldungen der Polizei aus der Region Stuttgart.

Göppingen - Weil er zu schnell in die Kurve gefahren ist, hat ein 19-Jähriger am späten Dienstagabend in Göppingen einen Unfall versucht.

Wie die Polizei berichtet, war der 19-Jährige gegen 23.30 Uhr mit seinem VW auf der Jebenhäuser Straße unterwegs. Als er von dort nach rechts in die Bahnhofstraße abbiegen wollte, kam er aufgrund zu hoher Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallte gegen eine Ampel.

Bei dem Unfall zogen sich sowohl der 19-Jährige als auch sein Beifahrer leichte Verletzungen zu. Die beiden wurden von den Rettungskräften in ein Krankenhaus eingeliefert. An der Unfallstelle mussten nicht nur ausgelaufene Kraftstoffe gebunden werden – auch die Ampel musste repariert werden.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 19-Jährigen, den eine Strafanzeige erwartet. Bisherigen Schätzungen zufolge entstand an dem Wagen ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.