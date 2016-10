Blaulicht aus der Region Stuttgart 19-jährige Radfahrerin sexuell belästigt

Von red 12. Oktober 2016 - 13:58 Uhr

Eine junge Radfahrerin ist in Nürtingen-Frickenhausen sexuell belästigt worden (Symbolbild).Foto: dpa

Eine junge Frau ist bei Frickenhausen mit ihrem Rad unterwegs, als ein Mountainbiker kurz vor ihr anhält, seine Hose öffnet und nach ihr ruft. Als sie ihn ignoriert, fährt er hinter ihr her.

Nürtingen-Frickenhausen - Eine 19-jährige Radfahrerin ist auf einem Radweg in Nürtingen-Frickenhausen (Kreis Esslingen) von einem Unbekannten sexuell belästigt worden.

Wie die Polizei berichtet, war die junge Frau am Dienstag gegen 12.30 Uhr im Bereich der Max-Eyth-Straße unterwegs. Am Ortsausgang wurde sie von einem Mountainbiker überholt. Kurz vor dem Ortseingang von Frickenhausen wartetet der Mountainbiker im Bereich der Kläranlage. Er hatte seine Hose geöffnet und spielte mit seinem Glied herum. Außerdem rief der Mann nach der 19-Jährigen, die ihn allerdings ignorierte und weiterfuhr.

Zeugen gesucht

Kurz danach holte der Mountainbiker sie erneut ein, fuhr neben ihr her und fragte sie mehrfach, ob sie ihn nicht oral befriedigen wolle. Dabei griff er sich in den Schritt. Als sie Frickenhausen erreichen, beschleunigte der Mann und fuhr in Richtung Ortsmitte weiter.

Der Mann soll 18 bis 23 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß gewesen sein. Er wird als schlank und sportlich, mit kurzen, dunkelblonden Haaren beschrieben. Er soll schwäbisch gesprochen haben. Laut Polizei trug der Mann eine dunkle Jacke und dunkle Jeans. Sein dunkles Mountainbike soll am Felgenrand neonfarbene Felgenbänder gehabt haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07022/92240 entgegen.