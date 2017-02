Blaulicht aus der Region Stuttgart 18-Jährigen gegen den Kopf getreten

Von red 05. Februar 2017 - 16:20 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Schlägerei vor einem Club in Kirchheim unter Teck. (Symbolfoto)Foto: dpa

Vor einem Club in Kirchheim werden drei junge Männer scheinbar ohne Grund von zwei Unbekannten angegriffen. Eines der Opfer erleidet schwere Kopfverletzungen. Dies und mehr von der Polizei aus der Region.

Kirchheim - Am frühen Sonntagmorgen ist ein 18-Jähriger vor einem Club in der Marie-Curie-Straße in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) bei einer Schlägerei schwer verletzt worden.

Mehr zum Thema

Wie die Polizei berichtet, hielten sich der 18-Jährige und seine beiden 19-jährigen Begleiter vor dem Club auf, als sie von zwei Männern scheinbar grundlos angegriffen wurden.

Bei der Auseinandersetzung wurden alle drei jungen Männer von Faustschlägen ins Gesicht getroffen. Einen von ihnen traten die Täter, obwohl er schon am Boden lag, auch noch mit dem Fuß gegen den Kopf. Dann suchten die Täter das Weite. Eine zufällig vorbeifahrende Streife wurde vom Security-Personal des Clubs auf das Geschehen aufmerksam gemacht. Die Fahndung nach den Tätern verlief allerdings erfolglos.

Nach der Anzeigenaufnahme kamen alle drei jungen Männer ins Krankenhaus. Bei dem 18-Jährigen erwiesen sich die Verletzungen am Kopf als so schwer, dass er in eine Spezialklinik verlegt und dort stationär aufgenommen werden musste.

Einer der Täter ist zirka 20 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß. Er ist beleibt und Bartträger. Bekleidet war er mit einem roten Oberteil mit der Aufschrift „Chappo“, darüber trug er eine schwarze Jacke. Auf dem Kopf hatte er eine Basecap von „Lacoste“. Der zweite Täter ist zwischen 18 und 20 Jahre alt und hat blondgefärbte Haare mit Undercut. Der junge Mann ist schlaksig und trug einen blauen Kapuzenpulli, graue Jeans und eine schwarze Basecap.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07021/5010 entgegen.