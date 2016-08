Blaulicht aus der Region Stuttgart 18-Jährige löst Polizei-Großeinsatz aus

Von red 29. August 2016 - 11:39 Uhr

Eine 18-Jährige und ihre beiden Begleiter haben in der Nacht auf Sonntag am Sindelfinger Bahnhof einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst, bei dem zwei Beamten verletzt worden sind.Foto: dpa

Neun Streifenwagen und die Hundeführerstaffel sind in der Nacht auf Sonntag am Sindelfinger Bahnhof nötig gewesen, um eine 18-Jährige und ihre beiden Begleiter in Gewahrsam nehmen zu können. Diese und weitere Meldungen der Polizei aus der Region Stuttgart.

Sindelfingen - Eine alkoholisierte 18-Jährige hat in der Nacht auf Sonntag am Sindelfinger Bahnhof (Kreis Böblingen) einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst, bei dem zwei Beamten verletzt worden sind.

Wie die Polizei berichtet, wurden die Beamten gegen 1.10 Uhr von Passanten alarmiert, weil die deutlich alkoholisierte 18-Jährige aggressiv gegenüber anderen geworden war. Als die Beamten eintrafen, lag die junge Frau auf einem Grünstreifen.

Sie sprachen die 18-Jährige an, woraufhin diese und ihre beiden 18 und 24 Jahre alten Begleiter sofort aggressiv wurden. Die junge Frau soll derart renitent geworden sein, dass sie mit einer Handschließe gefesselt werden musste. Weil sie auch dabei heftigen Widerstand leistete, mussten die Beamten Pfefferspray einsetzen.

Die 18-Jährige und ihre Begleiter konnten schließlich mithilfe von neun Streifenwagenbesetzungen sowie der Polizeihundeführerstaffel in Gewahrsam genommen werden. Die 18-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen und nach der Ausnüchterung wurden die drei wieder auf freien Fuß gesetzt.

Der Polizeieinsatz wurde durch zahlreiche Schaulustige behindert, die das Geschehen mit ihren Smartphones filmten und die Beamten provozierten. Mehrere Polizisten mussten die Personen mit zwei Diensthunden zurückdrängen.

Bei dem Einsatz wurden zwei Beamten verletzt. Einer von ihnen war nach einem Tritt gegen den Kopf dienstunfähig.