Blaulicht aus der Region Heiße Asche entfacht Garagenbrand

Von ps 01. Februar 2017 - 18:39 Uhr

Bei dem Garagenbrand entstand ein Sachschaden von mehreren 10.000 Euro.Foto: SDMG

Ein Garagenbrand im Kreis Böblingen ruft 30 Feuerwehrleute auf den Plan. Diese und weitere Meldungen der Polizei aus der Region Stuttgart.

Deckenpfronn - Bei einem Garagenbrand ist ein Schaden von mehreren 10.000 Euro entstanden.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich am Mittwoch gegen 9.25 Uhr in der Gartenstraße in Deckenpfronn (Kreis Böblingen) ein Garagenbrand. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner auf den Brand aufmerksam und alarmierten die Feuerwehr.

Die Feuerwehr rückte mit insgesamt 30 Feuerwehrleuten in fünf Fahrzeugen aus. Gegen 10 Uhr hatten die Feuerwehrleute den Brand gelöscht. Brandursache könnte heiße Asche sein, die in einem Eimer neben aufgestapeltem Holz in der Garage abgestellt worden war.

Haus ist derzeit nicht bewohnbar

Vermutlich gerieten das Holz sowie diverse andere Gegenstände daraufhin in Brand. Das Feuer griff auch auf die Deckenverkleidung der Garage über und sorgte für die starke Rauchentwicklung. Durch das Feuer kam es zu einem Wasserrohrbruch in dem Haus, das deswegen nicht mehr bewohnbar ist.