Blaulicht aus der Region Exhibitionist belästigt Frau in Unterführung

Von ps 13. Februar 2017 - 16:36 Uhr

Ein Zeuge beobachtet einen Exhibitionisten am Bahnhof.Foto: dpa

In Waiblingen entblößt sich ein Mann vor einer Frau in einer Fußgängerunterführung. Diese und weitere Meldungen der Polizei aus der Region Stuttgart.

Waiblingen - Ein unbekannter Mann hat sich Samstagnacht in der Fußgängerunterführung am Bahnhof Neustadt (Rems-Murr-Kreis) selbst befriedigt, als eine Frau an ihm vorbei gegangen ist.

Wie die Polizei berichtet, meldete sich ein Zeuge gegen 0.45 Uhr, der den Vorfall beobachtet hatte. Der Unbekannte hatte einen dunklen Teint und sei zwischen 20 und 30 Jahren alt gewesen. Er hatte kurzes Haar, war schlank und durchtrainiert.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07151/82149 melden.