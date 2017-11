Black Friday in Stuttgart Kaufrausch-Freitag in der City

Von Martin Haar 22. November 2017 - 16:07 Uhr

Händler hoffen auf kauflustige Kunden am Black Friday Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Händler in der Stadt bieten nach amerikanischem Vorbild am Black Friday hohe Rabatte an. Der stationäre Einzelhandel will so neue Kunden gewinnen.

Stuttgart - Das E-Mail-Postfach läuft über, und im Radio dominiert das Thema den Werbeblock: der sogenannte Black Friday steht an. An diesem Tag gibt’s offenbar nur eines: kaufen, kaufen, kaufen.

Black Friday (englisch „schwarzer Freitag“) kommt aus den USA und ist der Freitag nach Thanksgiving. Er gilt als Startschuss in die Weihnachtseinkaufsaison. Und wie vieles, das über den Großen Teich schwappt, so ist nun auch diese Einkaufswelle hier gelandet. In Stuttgart springen die Händler mit ungewöhnlichen Rabattaktionen diesem Trend hinterher, bestätigt City-Managerin Bettina Fuchs: „Die großen Filialisten nutzen dieses Thema für sich.“

Aber auch kleinere Geschäfte haben die Zeichen der Zeit erkannt, wie der Sprecher des Arbeitskreises City, Christoph Achenbach, sagt. Man wolle den Black Friday aus verschiedenen Gründen für sich nutzen: „Wir wollen insgesamt die Frequenz steigern, aber auch neue Kunden gewinnen.“ Wie immer geht es darum, dem stetig wachsenden Online-Markt die Stirn zu bieten.

Rabatte bis zu 50 Prozent

Für Achenbach, den Chef von Lederwaren Acker, ist es daher selbstverständlich, dass sein Unternehmen im Königsbau auch mitmacht. „Wir testen den Black Friday das erste Mal am Freitag und am Samstag“, sagt Achenbach, „wir haben die Waren teilweise um bis zu 50 Prozent reduziert.“

Da es in der Vergangenheit immer wieder Abmahnungen wegen des angeblich geschützten Begriffes Black Friday gab, werden manche Einzelhändler erfinderisch, berichtet Bettina Fuchs: „Die nennen das Ganze dann Cyberweek und dehnen es auf eine Woche aus.“ Beispiel: Milaneo. Um etwaigen Abmahnungen zu entgehen, nennt das Einkaufscenter im Europaviertel den Kaufrausch-Freitag einfach Black Price Day. „Mit dem Black Price Day wollen wir unseren Kunden gemeinsam mit allen teilnehmenden Shops bei uns im Center ein besonderes Shoppingerlebnis und jede Menge Rabatte und Sparangebote bieten“, sagt Milaneo-Centermanagerin Andrea Poul.

Trotz der vielen verlockenden Preisnachlässe rät City-Managerin Bettina Fuchs, „genau hinzuschauen und die Preise zu vergleichen“. Zudem empfiehlt die Handelsexpertin der City Initiative Stuttgart angesichts der heißen Preise, einen kühlen Kopf zu bewahren: „Es schadet nicht zu prüfen, was man wirklich braucht.“