Bittere Niederlage bei der Bundestagswahl Die SPD geht in die Opposition

Von Thomas Maron 24. September 2017 - 18:17 Uhr

Tristesse bei der SPD: Nach dem schlechten Wahlergebnis wird sich ihr Kanzlerkandidat Martin Schulz wohl einer Personaldiskussion stellen müssen. Foto: AP

Der SPD ist mit dem Debakel dieser Bundestagswahl endgültig klar geworden: Mit den alten Rezepten kommt man nicht weiter. Eine Neuauflage der großen Koalition wird es wohl nicht geben.

Berlin - Am Freitag und Samstag konnte Martin Schulz noch zweimal abtauchen in eine völlig andere Welt, fernab aller Demoskopie. In ein Umfeld, das ihm bis zuletzt ein völlig anderes Gefühl von dem vermittelte, was ihm die Umfragen an Üblem verhießen. Trotziger Jubel schwappte ihm da in Berlin auf dem Gendarmenmarkt und zuletzt in Aachen zwischen Dom und Rathaus entgegen. Tausende Anhänger hatten ihren Martin noch einmal gefeiert, so als habe der tatsächlich eine reale Chance aufs Kanzleramt. Und der SPD-Kanzlerkandidat hatte den Begeisterten ihre Treue zurückgezahlt mit leidenschaftlichen Reden, in denen er nicht eine Sekunde erkennen ließ, wie es ihn ihm tatsächlich zu diesem Zeitpunkt schon aussehen musste. Dass es dann noch schlimmer kam als erwartet, dass es laut der ersten Prognose nur 20 Prozent würden, ist bitter für Schulz.

Denn natürlich hatte da im Hintergrund schon längst ein ganz anderes Spiel begonnen, bewegte viele Spitzengenossen, inklusive Schulz selbst bereits die Frage, wie umzugehen sei mit dieser historischen Schlappe, der dritten Klatsche der SPD tief unten im 20-Prozent-Loch in Folge. Schon da war klar: Diesmal kommt die SPD nicht umhin, sich neu zu erfinden. Von Erneuerung ist die Rede und die Frage stellte sich nicht erst am Wahlabend, ob mit oder ohne Martin Schulz an der Spitze. Doch schnelle Personalentscheidungen wird es dem Vernehmen nach nicht geben. Schulz hat sich angesichts des Ergebnisses aber gegen eine Neuauflage der großen Koalition entschieden, die SPD wird in die Opposition gehen.

Schulz hat gekämpft bis zur Erschöpfung

Sicher, Schulz hatte alles gegeben, gekämpft bis zur Erschöpfung. Noch beim Gang ins Wahllokal in seiner Heimatstadt Würselen reckte er die Finger zum Victoryzeichen. Schulz hatte sich nie hängen lassen, hatte den Wählern nicht den Stinkefinger gezeigt, wie das ein ob der drohenden Niederlage übellauniger Peer Steinbrück vor vier Jahren meinte, tun zu müssen. Das hatte Schulz auf der Habenseite, ohne Zweifel. Zumal er mit 100 Prozent zum Parteivorsitzenden gewählt und das Wahlprogramm im Juni ebenfalls ohne Gegenstimme auf dem SPD-Parteitag abgesegnet worden war. In diesem leck geschlagenen Boot sitzen diesmal alle, und die Schuldfrage ist umso schwerer zu beantworten.

Als am Sonntagnachmittag die erwartet schlechten Zahlen der Institute im Willy-Brandt-Haus eintrafen, musste Schulz aber auch klar sein, dass er zumindest nicht mehr in der Position war, nach der ganzen verbliebenen Macht zu greifen. Sigmar Gabriel, so hört man aus verlässlichen Quellen, hatte ihm offenbar zuvor geraten, noch am Wahlabend den Fraktionsvorsitz für sich zu beanspruchen – so wie es Frank-Walter Steinmeier nach seiner Pleite 2009 getan hatte. Wenn der Gang in die Opposition unausweichlich sei, müsse Schulz erst recht die Fäden in der Hand behalten.

Jetzt soll ein Projektplan „Wiederaufbau“ her

Dumm nur, dass dies in der Partei nicht ungehört blieb. Die verbliebenen Machtzentren um Andrea Nahles, Manuela Schwesig und Olaf Scholz setzten fortan alles daran, Schulz genau vor einem solchen Schritt zu warnen. Eine Reaktion aus diesem Lager noch vor der Wahl konnte nicht ausbleiben. Elke Ferner, die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen, warnte Schulz am Freitag. Entweder der Partei- oder der Fraktionsvorsitz müsse diesmal an eine Frau gehen, so Ferner.

Intern versuchte man Schulz am Wahlnachmittag dazu zu bewegen, alles offen zu halten, auf den schon geplanten Parteitag im Dezember zu verweisen und auf den Umstand, dass da ohnehin ein neuer Vorstand gewählt werden müsse, weshalb keine Eile vonnöten sei. Vor allem aus Niedersachsen, wo am 15. Oktober gewählt wird, kam die Forderung nach Besonnenheit. Aber was im Kopf des Verlierers vorging, wusste zunächst keiner. Schulz, so war lagerübergreifend zu hören, müsse jetzt erst einmal den „Projektplan Wiederaufbau“ skizzieren und dann mit allen Flügeln der Partei darüber beraten, welches Team diese Aufgabe am besten bewältigen könne. Jünger soll die SPD werden, und weiblicher. Weshalb ja jetzt auch die Namen Andrea Nahles (47) und Manuela Schwesig (43) hoch gehandelt werden.

Aber auch in der Fraktion sollen mal andere an die Futtertöpfe. Der umtriebige Lars Klingbeil (39) aus Niedersachsen beispielsweise, Achim Post (58) und Michelle Müntefering (37) aus Nordrhein-Westfalen, Eva Högl (48) aus Berlin: das sind Namen, die in diesem Zusammenhang genannt werden. Das allein aber werde nicht reichen, ist an der Parteispitze zu hören. Vor allem programmatisch müsse sich die SPD völlig neu ausrichten. Die „alten Kamellen“, mit denen man es diesmal wieder versucht habe und die damit verbundene unterschwellige Botschaft, dieses Land stehe ohne die Sanitäter der Sozialdemokratie am Rande des Untergangs, hätten ein im Grunde recht zufriedenes Land nicht mehr ausreichend überzeugt, analysierte ein Mitglied der Parteispitze.