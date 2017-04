Bitte genau hinschauen! Spa-Träume im Irak

Von Melanie Maier 28. April 2017 - 09:59 Uhr

Jeden Tag erreichen uns tausende von Agenturfotos. Eines davon ist unser Bild des Tages. Heute: eine Badeeinrichtung im Irak.





Hamam al-Alil - Welche Frau möchte nicht mit diesen beiden Mannskerlen in die Wanne steigen? Zwei Badegäste reiben sich in Hamam al-Alil, südlich von Mossul, Irak, mit Schlamm ein. Ein irakisches Spa hat eben eine andere Anmutung als eine Badeeinrichtung an der Nordsee oder im Allgäu.

Das für deutsche Verhältnisse etwas gruselig anmutende Spa befindet sich etwa eine halbe Stunde südlich der nordirakischen Stadt Mossul. Mit der Familie möchte man dort nicht unbedingt Urlaub machen. Sollte man auch nicht. Ernster Hintergrund der tristen Spa-Bilder: Viele irakische Soldaten besuchen das Schwefelbad, um sich von den Kämpfen gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zu erholen. In Mosul tobt noch immer ein brutaler Häuserkampf gegen die Dschihadisten.