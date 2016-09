Bis zu 31 Grad Der Sommer im Südwesten geht in die Verlängerung

Von red/dpa 09. September 2016 - 11:59 Uhr

Der Spätsommer in Stuttgart kann sich sehen lassen.Foto: dpa

Nochmal ins Freibad, mal schnell zum Badesee gehen oder ein spontanes Barbecue veranstalten: In diesem Spätsommer ist im Südwesten alles drin. Bis Mittwoch gibt es Temperaturen von bis zu 28 Grad.

Stuttgart - Sonnenanbeter können sich freuen: Auch in den nächsten Tagen bleiben die Temperaturen im Südwesten dank eines Hochdruckgebiets sommerlich warm. Nach Ansicht von Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes liegen die Temperaturen am Wochenende bei etwa 27 Grad und können bis zu 31 Grad am Oberrhein erreichen. Lediglich am Samstagabend kann es zu Gewittern und leichten Schauern vor allem im Schwarzwald und am Bodensee kommen.

Wer einen Besuch in der Eisdiele, im Café oder einen Ausflug zum Baden plant, kann bis einschließlich Mittwoch mit Temperaturen von bis zu 28 Grad rechnen. „Nach einem kurzen Einbruch am Donnerstag und Freitag kommender Woche sind wieder sommerliche Temperaturen bis 25 Grad möglich“, sagte ein Meteorologe. Der „Altweibersommer“ sorgt dafür, dass die Wassertemperatur des Bodensees noch bei rund 23 Grad liegt, sehr zur Freude von Surfern und anderen Wassersportlern.

Trotz des schönen Spätsommerwetters beendet der Landesverband Württemberg e.V. der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) die Badesaison am kommenden Donnerstag. Die Bilanz ist positiv: „Im September waren die Bäder viel voller als im Juli, es war ja auch viel schöneres Wetter“.