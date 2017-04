Billboard Latin Music Awards Die heißen Roben von Jennifer Lopez & Co.

Von mim 28. April 2017 - 18:20 Uhr

Tiefe Einblicke bei den Billboard Latin Music Awards: Jennifer Lopez zeigt mit ihren Outfits mehr Haut als Stoff. Und sie war längst nicht der einzige Star mit sexy Robe.





Coral Gables - Besonders heiß und sexy ging es auf dem roten Teppich am Donnerstagabend in Coral Gables, Florida, zu: Zur Verleihung der Billboard Latin Music Awards präsentierten sich einige Stars in gewagten Outfits. Allen voran Jennifer Lopez.

Zwei Preise für „J.Lo“

Der Popstar trat in zwei Roben auf, die sich aber fast nur in der Farbe unterschieden. Sowohl das schwarze Netz-Outfit als auch ihr silbernes Kleid, das sie für ihre Gesangseinlage trug, bestanden nur aus ausgesprochen wenig Stoff: Der Ausschnitt tief und weit, der Rücken völlig unbedeckt und auch sonst viele Cut-outs.

Bei so viel Haut gerieten die Leistungen der 47-Jährigen fast in den Hintergrund: Lopez bekam den Telemundo Star Award für ihre Leistungen fernab der Musikkarriere sowie den Preis für den „Social Artist of the Year“.

Wer neben „J.Lo“ noch auf dem roten Teppich in Coral Gables mit offenherzigen Kleidern glänzte, sehen Sie in unserer Bildergalerie.