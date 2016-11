Bild in Korntal wird zum Hit auf Facebook Auf dem Weg zur Großübung

Das Ziel der in Korntal am Bahnhof gesehenen gepanzerten Militärfahrzeuge ist die Lüneburger Heide. Dort findet eine Winterübung statt.

Korntal-Münchingen - Unsere Kollegin Franziska Meißner steht am Mittwoch um 17.45 Uhr am Korntaler Bahnhof. Doch ehe die S 6 einfährt, passiert ein mit Militärfahrzeugen beladener Güterzug den Bahnhof im Kreis Ludwigsburg. Ein eher ungewöhnlicher Anblick, die Kollegin macht ein Handyfoto und postet es auf der Facebookseite des Lokalteils dieser Zeitung. Mit ungeahnter Wirkung: Eine Woche später hatte das Bild mit den gepanzerten Radfahrzeugen mehr als 166 000 Personen erreicht. Nun ist auch klar, wohin die gepanzerten Radfahrzeug zum Teil in Tarnfarben lackiert, transportiert wurden: Die Deutsch-Französische Brigade wird das Jahr mit einer Großübung in der Lüneburger Heide beschließen.

Wie der Oberstleutnant Harald Franke von der Deutsch-Französischen Brigade mitteilt, findet dort bis 9. Dezember eine Großübung der Deutsch-Französischen Brigade statt. Mehr als 2000 deutsche und französische Soldaten – das ist mehr als die Hälfte der Brigade – sind deshalb aus allen Garnisonsstädten der Brigade Kräfte nach Norddeutschland verlegt worden. Zudem wurden 400 Fahrzeuge – vom einfachen Personenwagen bis zur Panzerhaubitze und zum französischen Aufklärungspanzer – dorthin transportiert. Der Transport wird unter anderem über die Schiene organisiert. Deshalb fuhren Güterzüge gen Norden. Die Fahrzeuge sind gewöhnlich in Donaueschingen, Müllheim, Stetten am kalten Markt, Illkirch bei Straßburg, Metz und im lothringischen Sarrebourg stationiert.

Übung Feldberg

Die Übung findet unter dem Titel „Feldberg 2016“ statt. Deutsche und Franzosen werden dort auf dem laut Franke größten deutschen Truppenübungsplatz in Bergen/Munster üben. Dabei sollen die Abstimmung deutscher und französischer militärischer Verfahren und Systeme, sowie die Vorbereitung auf mögliche gemeinsame Auslandseinsätze und Missionen in der Zukunft im Fokus stehen. Die Großübung bilde zugleich den Auftakt für weitere Übungen, die deutsche und französische Soldaten gemeinsam nächstes Jahr schwerpunktmäßig in Frankreich absolvieren.