Bilanz des Silvestereinsatzes Alles im Griff – für eine Nacht

Von Matthias Schiermeyer 02. Januar 2017 - 06:00 Uhr

Vor dem Hauptbahnhof in Köln umringen Polizisten eine Gruppe südländisch aussehender Männer.Foto: dpa

Die Sicherheitsbehörden haben in der Silvesternacht demonstriert, dass sie die Lage unter Kontrolle hatten. Es ist notwendig, Unruhestiftern gegenüber klare Kante zu zeigen. Ein Dauerzustand darf die massive Polizeipräsenz aber auch nicht werden, meint Matthias Schiermeyer.

Stuttgart - War das nötig? Mussten viele tausend Polizisten unbedingt eine Sonderschicht einlegen, um die vergangene Silvesternacht zu der bisher bestgeschützten in Deutschland zu machen? Gemessen am Resultat einer weitgehend störungsfreien Feierei fällt die Antwort leicht: Ja, es war notwendig, ein Zeichen zu setzen, dass der Staat die Lage unter Kontrolle hat.

Noch einmal wollten sich die Sicherheitsbehörden nicht Untätigkeit vorwerfen lassen. Die weitgehend friedliche Bilanz in den deutschen Großstädten kann in einem Punkt daher nicht überraschen: Eine Wiederholung der massenhaften sexuellen Belästigung junger Frauen war wegen der massiven Präsenz an Sicherheitsleuten nahezu ausgeschlossen. Speziell der Kölner Hauptbahnhof glich einer Hochsicherheitszone – genauestens beobachtet von Dutzenden Kamerateams und Journalisten.

Rassismusvorwürfe zeigen Imageverlust der Polizei

In der Domstadt hat die Polizei ein Stück weit Wiedergutmachung betrieben für das organisatorische Chaos und die skandalösen Vertuschungsversuche vor zwölf Monaten. Nun sieht sie sich in ihrer neuen Strategie bestätigt: Durch konsequentes Einschreiten seien ähnliche Straftaten verhindert worden. Wie ein Jahr zuvor hatten größere Personengruppen mit nordafrikanischen Wurzeln ein Treffen am Kölner Hauptbahnhof verabredet. Dies zeigt, wie wenig Spuren die Debatte des Vorjahres bei manchen hinterlassen hat. Sogar Illegale und per Haftbefehl gesuchte Männer waren in die Domstadt gereist – welch Unverfrorenheit.

Klare Kante zu zeigen, ist richtig. Der Rechtsstaat muss sich wehren können. Doch der Grat für das Vorgehen der Polizei ist schmal, denn prompt werden Rassimusvorwürfe gegen sie gerichtet. Es mag hier und da Unverhältnismäßigkeiten gegeben haben – wenn aber bestimmte Personengruppen eingekesselt und besonders scharf kontrolliert werden, kann von Rassismus keine Rede sein. Allein dieser Verdacht ist symptomatisch für den Imageverlust der Kölner Polizei. Das seinerzeit verlorene Vertrauen lässt sich nur schwer wiederherstellen.

Übermaß an Toleranz wird ausgenutzt

Vor jeder Silvesternacht oder ähnlichen Anlässen einen Ausnahmezustand herzustellen, darf keine Normalität werden. Dies würde die ohnehin überlastete Polizei nicht verkraften, und es wäre auch das falsche politische Signal. Deutschland ist kein Polizeistaat. Die Leichtigkeit derartiger Feiern ginge vollends verloren – es wäre ein herber Verlust für das Gemeinwesen.

Folglich kann eine Lösung nur in besserer Prävention liegen. Männern gleich welcher Herkunft müssen schon im Vorfeld ihre Grenzen vor Augen geführt werden. Gefragt sind klare Regeln, die von Politik, Kommunen und Sicherheitsbehörden unmissverständlich kommuniziert werden. Wer gegen Gesetze verstößt, muss mit harten Konsequenzen rechnen. Ein Übermaß an politischer Korrektheit hilft nicht mehr weiter, und zu viel Toleranz wird von manchen nur ausgenutzt.