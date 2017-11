Bilanz der Polizei Viele Halloween-Streiche in der Region registriert

Von red 01. November 2017 - 13:10 Uhr

Die Polizei rückte am Halloween-Abend in Stuttgart und der Region häufig aus. Foto: dpa

Die Polizei war am Halloween-Abend in Stuttgart und der Region verstärkt im Einsatz. Wir haben die Bilanz der Einsätze.

Stuttgart - Mit erhöhter Polizeipräsenz waren in der Halloween-Nacht eine Vielzahl von Personenkontrollen in Stuttgart und der Regiondurchgeführt und diverse Veranstaltungen überwacht.

Mit circa 30 anlassbezogenen Einsätzen lag das Einsatzaufkommen im Regierungspräsidium Reutlingen etwas unter dem der Vorjahre. Dabei kam es in erster Linie zu Sachbeschädigungen durch Eier- bzw. Steinwürfe auf Wohnhäuser sowie dem Einwickeln von Fahrzeugen mit Toilettenpapier. Daneben wurden mehrere Fälle des Abbrennens von Silvesterfeuerwerk gemeldet.

Auto mit Klopapier umwickelt und angezündet

In Esslingen wurde gegen 21.30 Uhr durch einen Anwohner ein brennendes Auto im Bereich der Tobias-Mayer-Straße gemeldet, weshalb Feuerwehr und Polizei ausrückten. Wie sich herausstellte, umwickelten bislang unbekannte Personen das Auto mit Toilettenpapier und setzten dieses anschließend in Brand. Das Fahrzeug wurde durch die Feuerwehr abgelöscht, ob ein Sachschaden entstanden ist steht derzeit noch nicht fest.

Polizisten kontrollierten außerdem gegen 19.45 Uhr in Ostfildern acht Jugendliche im Alter von zwischen 13 und 14 Jahren. Hierbei konnten diese 5 Softairwaffen und diverses Silvesterfeuerwerk auffinden, welches einbehalten wurde. Einer der Jugendlichen war zudem so deutlich alkoholisiert, dass dessen Eltern informiert und er in deren Obhut übergeben werden musste.

Einsätze in Ludwigsburg und Böblingen

Bis Mittwochmittag wurden dem Polizeipräsidium Ludwigsburg 24 Fälle von Straftaten und Unfug im Zusammenhang mit Halloween gemeldet, die jeweils zu Polizeieinsätzen in verschiedensten Ortschaften führten.

Den Schwerpunkt der Einsatzanlässe bildete hier in den Abendstunden das Bewerfen von Gebäuden und Fahrzeugen mit Eiern, wobei teilweise Sachschaden entstand. Teilweise konnte die Verschmutzung ohne bleibende Schäden wieder entfernt werden.

In Kornwestheim und Sindelfingen wurde jeweils auch eine Person aus einer Gruppe heraus mit Eiern beworfen. In Kirchheim am Neckar und Magstadt wurden auch Böller auf Privatgebäude geworfen und im Fall von Kirchheim das Haus mit Farbe besprüht und dadurch beschädigt. In Gerlingen wurde ein Briefkasten eines Anwesens angezündet. Teilweise konnte die Polizei bei ihren Einsätzen Kinder und Jugendliche antreffen und den Erziehungsberechtigten überstellen.

Wo Schäden entstanden sind oder Personen in Gefahr waren, wurden Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung, versuchter Körperverletzung und weiteren Straftaten aufgenommen.