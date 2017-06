Stuttgart „Diesel-Pkw laufen wie geschnitten Brot“

Von Thomas Durchdenwald 12. Juni 2017 - 20:29 Uhr

In Stuttgart sind gebrauchte Diesel-Fahrzeuge besonders gefragt – warum, weiß niemand so genau. Foto: dpa

Ausgerechnet auf dem Gebrauchtwagenmarkt in Stuttgart wechseln viele Diesel-Fahrzeuge den Besitzer. Warum das in der Stadt, in der bald Fahrverbote kommen könnten, so ist, darüber gibt es nur Vermutungen.

Stuttgart. - Trotz der Debatte über Fahrverbote und Luftbelastung schreibt der Handel mit gebrauchten Dieselfahrzeugen in Stuttgart weiterhin Rekordwerte. Nach Zuwächsen von 110 und fast 90 Prozent im März und April gegenüber dem Vorjahr nahm das Gebrauchtwagen­geschäft mit Diesel-Pkw im Mai um 151,2 Prozent oder fast 1600 Fahrzeuge zu. Das geht aus der aktuellen Bilanz der Kraftfahrzeug-Innung Region Stuttgart hervor, in der „von einem Gebrauchtdiesel-Boom in der Landeshauptstadt“ die Rede ist. „Gebrauchte Diesel-Pkw laufen in Stuttgart wie geschnitten Brot“, sagt Obermeister Torsten Treiber von der Innung.

Mehr zum Thema

Bei den Pkw-Neuzulassungen ging die Zahl der Dieselautos aber um zwei Prozent zurück. Selbst die Fachleute tun sich schwer, eine Erklärung für diese Entwicklungen zu finden, die „bundesweite Trends ad absurdum führt“, sagt Innungsgeschäftsführer Christian Reher.

Im Gegensatz zum von Firmen stark beeinflussten Neuwagenmarkt spielten bei dem Geschäft mit den Gebrauchten Privatkunden die Schlüsselrolle. „Und die nutzen vermutlich die günstigen Dieselpreise, um ältere Fahrzeuge gegen Euro-6-Diesel auszutauschen, die es ja inzwischen auch schon mehrere Jahre gibt“, vermutet Treiber.

Ab 2018 soll es in und um Stuttgart an Tagen mit besonders hoher Feinstaubbelastung Fahrverbote für Diesel geben, die nicht die Abgasnorm Euro 6 erfüllen. Was Menschen in Stuttgart von dem Plan halten, sehen Sie in unserem Video: