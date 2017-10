Bietigheim-Bissingen Unbekannter schlägt 44-Jährigem ins Gesicht

Von red/dja 04. Oktober 2017 - 17:07 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall am Bahnhof Bietigheim-Bissingen (Symbolbild). Foto: dpa

Ein 44-jähriger Mann ist in der Nacht zu Dienstag in der S5 unterwegs. Beim Aussteigen wird er von einem Unbekannten angerempelt. Er spricht den unbekannten Mann an – und wird ins Gesicht geschlagen.

Bietigheim-Bissingen - Ein 44-jähriger Mann ist in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 00.25 Uhr von einem unbekannten Täter am Bahnhof in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) ins Gesicht geschlagen worden.

Der Mann fuhr laut Polizei gemeinsam mit seiner 33-jährigen Begleiterin mit der S5 von Stuttgart nach Bietigheim-Bissingen. Nach jetzigen Erkenntnissen rempelte eine unbekannte männliche Person den 44-Jährigen beim Ausstieg aus der Bahn an und griff ihm in die vordere linke Hosentasche. Nachdem er den Mann daraufhin ansprach, schlug ein zweiter Unbekannter dem 44-Jährigen ins Gesicht.

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall

Hierdurch erlitt er eine stark blutende Platzwunde auf der Nase. Die unbekannten Männer werden wie folgt beschrieben: Ein Unbekannter ist etwa 1,80 Meter groß, schlank, helle Hare, weiße Sportjacke mit roten Aufdruck; der zweite Unbekannte trägt eine Undercut-Frisur.

Die Auswertung der Videoaufnahmen ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder den unbekannten Männern geben können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Telefonnummer 0711/870350 zu melden.