Bietigheim-Bissingen Junges Paar schläft beim Kochen ein – Küche in Brand

Von red/dpa 02. November 2017 - 06:54 Uhr

In Bietigheim-Bissingen ist es in der Nacht zum Donnerstag zu einem Küchenbrand gekommen. Foto: 7aktuell.de/Franziska Hessenauer

Ein junges Paar hatte in einer Wohnung in Bietigheim-Bissingen gekocht und war dabei eingeschlafen. Daraufhin fing die Küche Feuer.

Bietigheim-Bissingen - Weil ein junges Paar beim Kochen in seiner Wohnung in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) in der Nacht zum Donnerstag eingeschlafen ist, hat deren Küche Feuer gefangen.

Der 21-jährige Wohnungsinhaber und seine 20-jährige Lebensgefährtin wurden gegen kurz nach 1 Uhr durch den Rauchgeruch geweckt und alarmierten die Feuerwehr, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit.

Das Paar kam in ein Krankenhaus

Die Rettungskräfte löschten den Brand und brachten das Paar vorsorglich in ein Krankenhaus. Für die Dauer des Einsatzes musste das Mehrfamilienhaus evakuiert werden. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 50.000 Euro.

Die Feuerwehr aus Bietigheim-Bissingen war mit sechs Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit einem Fahrzeug und zwei Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei hatte drei Streifenbesatzungen im Einsatz.