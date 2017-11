Bietigheim-Bissingen Großalarm in der Eishockey-Arena – 250 Menschen evakuiert

Von red/dpa/lsw 26. November 2017 - 10:59 Uhr

Die Eishalle in Bietigheim-Bissingen musste am Samstagabend kurzzeitig evakuiert werden (Archivfoto). Foto: Pressefoto Baumann

Während eines Eishockeyspiels musste am Samstagabend die Eishalle in Bietigheim-Bissingen evakuiert werden. 250 Menschen mussten die EgeTrans Arena kurzzeitig verlassen.

Bietigheim-Bissingen - Wegen eines gezündeten Feuerwerkskörpers in der Damentoilette ist die Eishalle in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) am Samstagabend evakuiert worden.

Nach Angaben der Polizei mussten 250 Menschen während eines Eishockeyspiels die EgeTrans Arena im Stadtteil Bietigheim kurzzeitig verlassen. Aufgrund der Rauchentwicklung wurde Großalarm bei der Feuerwehr ausgelöst. Nach Angaben eines Polizeisprechers war zunächst noch unklar, wer den Feuerwerkskörper gezündet hat.

Bei der Untersuchung des Gebäudes stellten die Einsatzkräfte starke Verrußungen an den Fliesen und am Linoleumboden der Damentoilette fest. Der Feuerwerkskörper konnte sichergestellt werden. Nach Angaben der Polizei handelt es sich dabei um ein so genanntes Bengalenfeuer. Nach einer 30-minütigen Belüftung konnte das Spiel fortgesetzt werden. Die Evakuierung verlief nach Angaben der Polizei ruhig und geordnet. Die Arena bietet Platz für 4000 Gäste. Am Samstag waren nur 250 anwesend, weil es ein Spiel der B-Mannschaft der Bietigheim Steelers war. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.