Bietigheim-Bissingen Fahrer verschläft drei Ampelphasen und rammt dann Oldtimer

Von red/pol 17. Juni 2017 - 14:59 Uhr

Ein alkoholisierter Fahrer ist vor einer Ampel in Bietigheim-Bissingen eingeschlafen. Foto: dpa

Als die Verkehrsteilnehmer hinter ihm lautstark anfangen zu hupen, wacht ein offenbar stark alkoholisierter Autofahrer vor der Ampel auf – und das Unglück nimmt seinen Lauf.

Bietigheim-Bissingen - Ein stark alkoholisierter 51-jähriger Fahrer eines Hyundai hielt Freitagnacht gegen 23.35 Uhr an der Ampel der Kreisstraße 1671 und wollte in die Bietigheimer Straße in Richtung Tamm abbiegen.

Mehr zum Thema

Nachdem er mindestens drei Ampelphasen verschlafen hatte, versuchten die hinter ihm wartenden Verkehrsteilnehmer ihn durch Hupen zum Weiterfahren zu bewegen. Der 51-Jährige erwachte und beschleunigte unvermittelt sein Fahrzeug. Er fuhr zunächst über eine Verkehrsinsel und prallte anschließend in den BMW eines 40-Jährigen.

Zu allem Überfluss handelte es sich bei dem Fahrzeug um das Oldtimermodell Alpina, welches so stark beschädigt wurde, dass es nicht fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

Die 32-jährige Beifahrerin in dem Oldtimer wurde leicht verletzt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf mindestens 75.000 Euro geschätzt.