Bietigheim-Bissingen Betrunkener 19-Jähriger geht Bahn-Mitarbeiter an

Von red 27. Oktober 2017 - 15:38 Uhr

Der 19-Jährige war so betrunken, dass er nicht mehr alleine gehen konnte (Symbolbild). Foto: dpa

Ein 19-Jähriger wird von zwei Bahn-Mitarbeitern im Bahnhof von Bietigheim-Bissingen aufgefunden. Er ist so stark betrunken, dass er nicht mal mehr von sich aus gehen kann.

Ludwigsburg - Ein 19-Jähriger hat am Donnerstagabend gegen 21:05 Uhr in der S-Bahn der Linie S5 offenbar zwei Mitarbeiter der Deutschen Bahn beleidigt, angespuckt und körperlich angegangen. Nach jetzigen Erkenntnissen fanden die Mitarbeiter der Deutschen Bahn den 19-Jährigen auf Höhe des Bahnhofs Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) stark betrunken im Bereich der Türschwelle liegend auf.

Nachdem die Bahn-Mitarbeiter ihn angesprochen hatten, soll der Mann sich aggressiv gegenüber ihnen verhalten und sie angespuckt sowie beleidigt haben. Außerdem hielt der junge Mann einen der Mitarbeiter fest und versuchte diesen zu schlagen. Die beiden 39- und 50-jährigen Männer hielten den 19-Jährigen bis zum Eintreffen einer Polizeistreife fest.

Mann konnte nicht mehr eigenständig laufen

Der Mann war so betrunken, dass er nicht mehr in der Lage war, eigenständig zu gehen und sich klar zu artikulieren, sodass ihn die Beamten auf das Bundespolizeirevier Stuttgart brachten. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Bundespolizisten zudem eine PolyGo-Karte, die nicht auf den 19-Jährigen ausgestellt war. Die Beamten stellten die Karte sicher und informierten die Mutter des jungen Mannes, welche ihn im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen auf dem Bundespolizeirevier abholte. Er muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und versuchter Körperverletzung rechnen.