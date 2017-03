Bietigheim-Bissingen Aggressives Ehepaar greift Polizisten an

Von red/dja 21. März 2017 - 11:11 Uhr

Die Polizei führte das offenbar angetrunkene Ehepaar ab. (Symbolbild)Foto: dpa

Zwei Personen klingeln mitten in der Nacht Bewohner in Bietigheim wach. Die Anwohner rufen die Polizei. Die hat allerdings Mühe, die zwei Personen, die wohl an den Häusern geklingelt haben, zu beruhigen.

Ludwigsburg - Anwohner der Max-Liebermann-Straße in Bietigheim (Kreis Ludwigsburg) alarmierten in der Nacht zu Dienstag die Polizei, nachdem sie von Unbekannten aus dem Schlaf geklingelt worden waren. Gegen 2.30 Uhr trafen die Polizisten einen 29-jährigen Mann und eine Frau auf der Straße an. Beide waren offenbar alkoholisiert. Die Frau weinte.

Die Polizisten versuchten herauszufinden, was passiert war. Die 29-Jährige ignorierte die Polizisten allerdings. Auf die Frage nach ihren Personalien und einem Ausweis begann sie zu schreien. Hierauf sollte sie nach Ausweispapieren durchsucht werden, worauf sie begann um sich zu schlagen. Ein Polizist brachte sie schließlich zu Boden und wurde daraufhin von ihrem Ehemann attackiert. Durch weitere Polizisten konnte der Angriff gestoppt und der 29-Jährige ebenfalls zu Boden gebracht werden.

Das Ehepaar wird vermutlich angezeigt

Das Ehepaar wurde anschließend in der Zelle des Polizeireviers Bietigheim untergebracht. Dort blieben sie bis Dienstagvormittag. Sie müssen nun mit einer Anzeige wegen Widerstand gegen Polizeibeamte rechnen.