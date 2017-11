Bietigheim-Bissingen 15-Jährige brechen in mehrere Schulen ein

Von red 30. November 2017 - 16:50 Uhr

Die Polizei hat zwei 15-Jährige festgenommen (Symbolbild). Foto: dpa

Mehrere Einbrüche in Schulen haben die Polizei in Bietigheim-Bissingen beschäftigt: Es wurden dabei immer Laptops geklaut. Nun sind sie zwei 15-Jährigen auf die Schliche gekommen.

Bietigheim-Bissingen - Die Einbrüche in zwei Schulen in der Nacht zu Donnerstag, den 16.11.2017, in der Hillerstraße und am Dienstag, den 28.11.2017, in der Ellentalstraße in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) gehen wohl auf das Konto von zwei jungen Männern im Alter von 15 Jahren. Die Jugendlichen hatten es auf Laptops abgesehen und insgesamt rund 50 Geräte im Wert mehrerer zehntausend Euro aus den Schulen entwendet.

Wie die Polizei berichtet, waren sie in beiden Fällen auf die gleiche Art und Weise vorgegangen: Sie hatten sich über ein Fenster Zutritt in die Gebäude verschafft und machten sich in den Räumen auf die Suche nach den Laptops.

Polizisten durchsuchten die Wohnung der Eltern

Einer der 15-Jährigen war nach einem Hinweis von Seiten der Schule in den Fokus der Ermittlungen geraten. Polizisten durchsuchten am Mittwoch mit richterlichem Beschluss seine elterliche Wohnung und wurden fündig.

Sie stießen nicht nur auf einen Teil des Diebesguts, sondern kamen dabei auch seinem Komplizen auf die Spur. An dessen Wohnanschrift stellten die Ermittler schließlich auch den Rest der Beute sicher und nahmen die Verdächtigen vorläufig fest. Die Jugendlichen räumten den Vorwurf des Diebstahls in besonders schwerem Fall ein und wurden nach ihrer polizeilichen Vernehmung wieder in die Obhut ihrer Eltern entlassen. Die entwendeten Gegenstände sollten wohl über eine Verkaufsplattform im Internet veräußert werden.