Bier-Geheimtipps aus dem Stuttgarter Umland Diese Biere aus der Region sollten Sie probiert haben

Von Thomas Schwarz 06. März 2017 - 06:00 Uhr

Ein großer Teil lokaler Bauereien ist längst verschwunden wie Löwenbräu aus Schorndorf oder Waldhorn aus Backnang.Foto: Kreisarchiv

Rund um Stuttgart gibt es viele kleine, feine Brauereien – unsere Liste verrät einige lokale, regionale und internationale Bier-Geheimtipps, die jeder Bierfan kennen sollte.

Waiblingen - Es gibt kein Bier auf Hawaii, hat Paul Kuhn in seinem Schlager von 1963 gesungen. Von wegen: auf der Trauminsel gibt es elf Brauereien, deren Erzeugnisse – „Liquid Aloha“ – feste Fangemeinschaften haben. Und auch die Behauptung, in den USA gäbe es nur lasches Gebräu, ist eine Fama. Neben gigantischen Großbrauereien, die einen möglichst massentauglichen Geschmack produzieren, gibt es auch kleine feine. Wie hierzulande, wo der mit harten Bandagen geführte Kampf um den Biermarkt ebenfalls zu einem Sterben von Lokalbrauereien führte. Aber es gibt sie noch, die kleinen feinen Marken. Und eine Anfrage in den Kreisredaktionen dieser Zeitung ergab im Nu eine wahre Flut von Empfehlungen.

Mehr zum Thema

Lesen Sie hier: Brauereien im Rems-Murr-Kreis auf der Spur