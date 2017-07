Bielefeld Shisha löst Polizei-Großeinsatz aus

Von red/dpa 23. Juli 2017 - 18:22 Uhr

Die Polizei stellte diese Wasserpfeife, die eine große Ähnlichkeit zu einer Kalaschnikow AK-47 darstellt, in Bielefeld sicher. Foto: Polizeipräsidium Bielefeld

Ein Mann teilt der Polizei in Bielefeld mit, dass er gesehen habe, wie ein Mann mit einer Kalaschnikow ein Haus betreten hat. Die Beamten rückt daraufhin mit einem Großaufgebot an.

Bielefeld - Eine Wasserpfeife hat in Bielefeld einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Ein Mann teilte den Beamten mit, er habe beobachtet, wie zwei junge Männer mit einer Kalaschnikow-Maschinenpistole und einem Koffer in ein Nachbarhaus gegangen seien. Die Polizei zog daraufhin am Sonntag starke Kräfte zusammen und überraschte die jungen Männer in der Wohnung. Allerdings entpuppte sich die „Maschinenpistole“ als große Shisha, wie es in der Polizeimitteilung heißt. Bei dem Gepäckstück handelte es sich um den dazugehörenden Aufbewahrungskoffer.

Große Ähnlichkeit zur Waffe

Genaue Angaben zur Zahl der wegen des Fehlalarms eingesetzten Beamten machte die Polizei nicht. Ein Sprecher erklärte lediglich, wegen der derzeitigen Sicherheitslage sei man „natürlich mit dem nötigen Nachdruck und der gebotenen Eigensicherung“ vorgegangen. Ein Vorwurf ist dem Zeugen nach Einschätzung der Polizei aber nicht zu machen. Die Ähnlichkeit zwischen der Shisha und dem Gewehr ist tatsächlich verblüffend groß, wie von der Polizei veröffentlichte Fotos belegen.