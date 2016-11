Biberach Auto landet in Fußgängerunterführung

Von red/dpa 13. November 2016 - 11:07 Uhr

Einen Unfall mit drei Verletzten meldet die Polizei aus Biberach.Foto: dpa

In Biberach ist ein Auto bei einem Unfall in einer Fußgängerunterführung gelandet. Wie, ist derzeit noch unklar. Drei Menschen wurden verletzt.

Biberach - Drei Männer sind bei einem Unfall in Biberach mit ihrem Auto in einer Fußgängerunterführung gelandet. Vorher waren sie über die Mittelinsel eines Kreisverkehrs gefahren und hatten ein Geländer durchbrochen, wie die Polizei mitteilte. Als die Beamten eintrafen, waren nur zwei Insassen an der Unfallstelle. Den Dritten fand ein Zeuge des Unfalls in der Nähe.

Die Männer im Alter zwischen 33 und 36 Jahren hatten sich verletzt und kamen daher am Sonntagmorgen in ein Krankenhaus. Der genaue Unfallhergang und welcher der drei Männer gefahren ist, ist nicht klar. Ob Alkohol im Spiel war, prüft die Polizei mit Blutproben.