Bibber-Wetter in Baden-Württemberg Merklingen hält den Minus-Rekord

Von red/dpa 06. Januar 2017 - 10:07 Uhr

Die Kälte hat Baden-Württemberg fest im Griff.Foto: dpa

Die vergangene Nacht war mit Abstand die kälteste Nacht des bisherigen Winters im Südwesten. Fast überall wurden zweistellige Minusgrade gemessen, in Merklingen war es außerordentlich frostig.

Stuttgart - Sibirische Verhältnisse am Dreikönigstag: In der Nacht zum Freitag sind die Temperaturen im Südwesten vielerorts weit unter den Gefrierpunkt gefallen. Mit minus 22 Grad wurde in Merklingen auf der Schwäbischen Alb der bislang kälteste Wert in diesem Winter gemessen, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdiensts (DWD) in Stuttgart sagte. Die Gemeinde liege in einer Mulde und sei weitgehend vom Wind abgeschnitten. Auf der Alb gebe es mehrere Orte, die den Frost besonders heftig zu spüren bekämen.

Die Faustregel für die kommenden Tage laute: „Dauerfrost und Schnee im Bergland, Regen in tieferen Lagen.“ Besonders kalt soll es auf der Alb, dem Schwarzwald sowie am Alpenrand werden. Tagsüber vom Frost weitgehend verschont bleiben laut Vorhersage dann der Kraichgau und der Bodensee. Dort könnten die Temperaturen knapp über dem Nullpunkt liegen und - zumindest zeitweise - soll auch die Sonne scheinen.

Auch im übrigen Deutschland bibberten die Menschen

Auch die übrigen Teile Deutschlands wurden nicht verschont. In Bayern war es dabei besonders frostig. Laut DWD sanken die Tiefstwerte zwischen dem Fichtelgebirge und dem Bayerischen Wald auf rund minus 20 Grad, im oberfränkischen Kronach beispielsweise auf knapp minus 21 Grad. Am kältesten war es in der Wetterstation Schorndorf-Knöbling bei Cham in der Oberpfalz mit minus 22,1 Grad, auf der Zugspitze wurden sogar minus 26 Grad gemessen. Rund 450 Kilometer weiter westlich ist es dank der arktischen Polarluft noch kälter. Im als „Sibirien der Schweiz“ bekannten Hochtal La Brévine wurden minus 29,8 Grad gemessen, wie der Wetterdienst Meteonews am Freitag mitteilte.

Vergleichsweise mild war es unmittelbar an der Nord- und Ostsee mit Temperaturen zwischen minus 2 und minus 4 Grad. Auf Helgoland wurden in der Nacht minus 3 Grad gemessen. In Berlin, Köln und München bibberten die Menschen bei minus 10 Grad, in Nürnberg sogar bei knapp minus 19 Grad.