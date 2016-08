Beziehungstat in Backnang Polizei verhaftet mutmaßlichen Vergewaltiger

Von Christine Bilger 01. September 2016 - 08:56 Uhr

Ein Mann soll seine Exfreundin vergewaltigt haben. Er sitzt in Untersuchungshaft.Foto: dpa

Der Exfreund einer 22-Jährigen aus Backnang kommt unter dem Vorwand, seine Sachen abholen zu wollen, in die Wohnung der Frau. Dann wird er gewalttätig.

Backnang - Eine 22-jährige Frau aus Backnang (Rems-Murr-Kreis) ist offenbar in den eigenen vier Wänden geschlagen und vergewaltigt worden. Die Polizei konnte den Verdächtigen kurz nach der Tat fassen, es ist der 27-jährige Exfreund der Frau.

Mehr zum Thema

Erste Ermittlungen bestätigen die Vorwürfe der Frau

Der Mann soll am Dienstag zu der 22-Jährigen nach Hause gekommen sein. Er gab vor, persönliche Gegenstände aus ihrer Wohnung holen zu wollen. Dort soll der Mann die Frau dann mit Schlägen ins Gesicht traktiert haben, um sie einzuschüchtern. Danach habe er sie vergewaltigt. Die Frau verständigte umgehend die Polizei, nachdem der Tatverdächtige die Wohnung verlassen hatte.

Der Mann wurde auf der Bundesstraße 29 in Richtung Aalen gesichtet, gestoppt und festgenommen. Polizei und Staatsanwaltschaft teilen mit, dass die bisherigen Ermittlungen den Tatverdacht bestätigten. Daher erließ am Mittwoch ein Richter den von der Ermittlungsbehörde beantragten Strafbefehl. Der 27-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft.