Beziehungsstreit in Esslingen Schüsse aus Schreckschusspistole alarmieren Polizei

Von kaw 12. April 2017 - 12:19 Uhr

In Esslingen kommt es am Dienstagabend zu einem heftigen Beziehungsstreit. Schüsse fallen, eine Person wird verletzt, die Polizei fahndet mit einem Hubschrauber nach dem gewalttätigen Mann.





Esslingen - Am Dienstagabend ist die Polizei zu einer angeblichen Bedrohung mit Schusswaffe in die Palmenwaldstraße in Esslingen-Brühl (Kreis Esslingen) gerufen worden.

Dort war eine 26-Jährige gegen 20.45 Uhr an ihre Wohnanschrift zurückgekehrt und hatte ihren Pkw in einem Innenhof geparkt. Noch bevor sie aussteigen konnte, trat ihr gleichaltriger, ehemaliger Freund, mit dem es schon seit längerer Zeit immer wieder heftige Streitigkeiten gab, ans Auto und schlug mit einer mitgeführten Schreckschusspistole die Beifahrerscheibe ein.

Wie die Polizei berichtet, gab er noch außerhalb des Fahrzeugs zwei Schüsse in den Boden ab und setzte sich auf den Beifahrersitz. Nun forderte er die 26-Jährige auf loszufahren. Diese zog jedoch den Schlüssel ab und flüchtete aus dem Fahrzeug zu einer in der Nähe wohnenden bekannten Familie.

Polizei fahndet mit Hubschrauber nach Täter

Der 26-Jährige gab sich damit noch nicht zufrieden. Er suchte jetzt die Wohnung seiner Exfreundin auf. Dort drückte er gewaltsam die Wohnungstür auf, sodass diese aus dem Rahmen brach. Dabei zog sich die Mutter der Geschädigten, die das Eindringen verhindern wollte, eine Gesichtsverletzung zu. Als der rabiate Mann die 26-Jährige in der Wohnung nicht antraf, entfernte er sich laut Polizei in unbekannte Richtung.

Die Beamten leiteten daraufhin eine umfangreiche Fahndung ein, in die auch ein Polizeihubschrauber einbezogen wurde. Die verletzte 51-Jährige musste mit einem Rettungswagen zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Noch in den späten Abendstunden konnte der 26-Jährige in Dettingen/Erms schließlich vorläufig festgenommen werden. Er stand unter dem Einfluss von Drogen, wie ein Test bestätigte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Wie die Polizei berichtet, musste sie bereits mehrfach wegen gewaltsamen Streitigkeiten des Ex-Paares anrücken.