Betrunken im Gleisbett Wiesn-Besucher hat Riesenglück

Von red/dpa 19. September 2016 - 11:04 Uhr

Ein 57-Jähriger hatte nach dem Besuch des Oktoberfests viel Glück auf dem Heimweg. (Symbolfoto)Foto: dpa

Seit dem Wochenende läuft das Münchner Oktoberfest und schon gibt es erste Schreckensmeldungen von Betrunkenen. So stürzte ein 57-jähriger Wiesn-Besucher kurz vor der Einfahrt eines Zuges in ein Gleisbett.

München - Ein 57-Jähriger ist auf dem Heimweg vom Münchner Oktoberfest am Sonntag betrunken in einem U-Bahnhof ins Gleisbett gestürzt. Der Mann habe ein „Riesenglück“ gehabt, er sei mit einem gebrochenen Sprunggelenk davongekommen, berichtete die Münchner Feuerwehr am Montag.

Fahrgäste hatten die Begleiter des 57-Jährigen gewarnt, die den Mann mit Hilfe von anderen Passanten aus dem Gleisbett gerade noch rechtzeitig befreiten, bevor der nächste Zug einfuhr.