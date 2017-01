Betrugsmasche im Kreis Ludwigsburg Polizei warnt vor falschen Polizisten

Von Tim Höhn 03. Januar 2017 - 09:04 Uhr

Die falschen Polizisten haben es auf Wertgegenstände und Bargeld abgesehen.Foto: dpa

Sie sind dreist, und jetzt waren sie fast erfolgreich: Die Betrüger geben sich als Polizisten aus und versuchen, an Wertgegenstände und Bargeld zu gelangen. Am Montag waren die Unbekannten in Ludwigsburg aktiv – ein Rentner hätte dabei fast sein gesamtes Erspartes verloren.

Ludwigsburg - Sie sind wieder da, gehen nach der immer gleichen Methode vor – und einmal hatten sie jetzt fast Erfolg: Am Montag haben erneut Betrüger bei Menschen im Kreis Ludwigsburg angerufen und sich als Polizisten ausgegeben. Nach Angaben des Präsidiums erklärten die Anrufer, sie seien Mitarbeiter der Kriminalpolizei und würden gegen Einbrecher ermitteln. Das Gespräch nutzen die Unbekannten, um sich über Bargeld und Wertgegenstände im Haus zu informieren. „Die meisten Angerufenen waren aber gut informiert, brachen die Gespräche ab und informierten die Polizei“, berichtet das Präsidium.

In einem Fall aber hätten die Betrüger am Montag aber offenbar fast Beute gemacht. Ein falscher Polizist hatte einen 79-jährigen Mann am Telefon aufgefordert, bei der Bank sein gesamtes Erspartes abzuheben und zu Hause „in Sicherheit zu bringen“ – der Anrufer hatte gegenüber dem Rentner behauptet, er ermittle wegen betrügerischer Überweisungen. Der arglose 79-Jährige folgte den Anweisungen. Erst eine Bankmitarbeiterin wurde hellhörig, als der Kunde „im Begriff war, einen ungewöhnlich hohen Bargeldbetrag abzuheben“.

Am Montag meldeten sich die Betrüger vor allem bei Menschen aus dem Ludwigsburger Stadtteil Neckarweihingen. In den vergangenen Wochen und Monaten hat die Polizei in der ganzen Region Stuttgart mit dem Phänomen zu kämpfen, dass sich Unbekannte am Telefon als Polizisten ausgeben. (tim)