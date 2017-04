Betrug in Hemmingen Wandfliese anstatt Handys gekauft

Von ps 11. April 2017 - 11:28 Uhr

Von den Betrügern fehlt bis jetzt jede Spur. Die Polizei sucht Zeugen.Foto: dpa

Ein 20-jähriger Mann wird betrogen und kauft anstatt zwei hochwertigen Handys eine Wandfliese für 500 Euro.

Hemmingen - Ein 20-jähriger Mann ist Opfer von Betrügern geworden: Für 500 Euro hat er nicht wie beabsichtigt zwei Mobiltelefone, sondern eine Wandfliese gekauft.

Mehr zum Thema

Wie die Polizei mitteilt, wurde der junge Mann am Sonntag von zwei bislang unbekannten Tätern in Stuttgart angesprochen. Sie boten ihm zwei angeblich hochwertige Handys an. Nachdem er die beiden Telefone überprüft hatte, willigte der 20-Jährige in das Geschäft ein. Die Übergabe sollte auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in Hemmingen (Kreis Ludwigsburg) stattfinden.

Gegen 18 Uhr traf sich der 20-Jährige mit den beiden Betrügern, nahm die Handys an sich und übergab ihnen dann 500 Euro. Unter einem Vorwand ließ sich einer der Täter die Telefone nochmals geben, bevor er dem jungen Mann schließlich eine kleine Tasche überreichte, in der sich die Handys befinden sollten. Auf dem Weg zu seinem Auto wollte der 20-Jährige die Tasche öffnen, um den Inhalt zu kontrollieren. Doch die Täter hatten den Reißverschluss mit Kleber präpariert und ihr Opfer musste die Tasche erst gewaltsam aufreißen, um festzustellen, dass er betrogen worden war.

Von den Tätern fehlt jede Spur

Mutmaßlich nutzten die Täter die kurze Rückgabe der Handys, um diese gegen eine weiße Wandfliese, deren Gewicht in etwa dem der Telefone entsprach, auszutauschen. Bei der anschließenden polizeilichen Fahndung wurden die Täter nicht gefunden.

Bei den beiden Tätern soll es sich um zwei etwa 35 Jahre alte Männer handeln, die kein Deutsch sprechen. Während der eine etwa 1,70 Meter groß ist und einen auffälligen Oberlippenbart trägt, ist der zweite etwas größer. Beide haben schwarzes Haar und eine normale Figur. Die Polizei, Telefonnummer 07145/43520, bittet um Hinweise.