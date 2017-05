Betrügerin in Kornwestheim Hellseherin ergaunert mehrere tausend Euro

Von red/pho 17. Mai 2017 - 11:34 Uhr

Die Polizei ist in Kornwestheim auf der Suche nach einer Frau, die sich als Hellseherin ausgibt.Foto: dpa

Um einen Familienfluch von einer Frau aufzuheben, verlangte eine angebliche Hellseherin Schmuck und mehrere tausend Euro von einer 52-Jährigen – und die leichtgläubige Frau lieferte.

Kornwestheim - Ihre Leichtgläubigkeit ist einer 52-jährigen Frau in Kornwestheim teuer zu stehen gekommen: Wie die Polizei berichtet, überließ sie am Montag im Alten Stadtgarten in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) einer angeblichen Hellseherin mehrere tausend Euro Bargeld sowie Schmuck.

Bereits am Samstag hatte die Fremde die Frau gegen 11 Uhr an der Bahnhofstraße angesprochen und sie gewarnt, dass ein Fluch auf ihr und ihrer Familie liege. Die Betrügerin nahm gebetsartige Rituale vor und verlangte für die Heilung einen vierstelligen Betrag. Außerdem wies sie das Opfer an, zum Schutz der Tochter Schmuck zu kaufen. Zur symbolischen Reinigung übergab sie der leichtgläubigen Frau ein Stück Holz und einen Stein. Man vereinbarte einen weiteren Termin für Montagmittag in der Bahnhofstraße. Bei dem Treffen deutete die Täterin wieder Zeichen eines Fluchs an und forderte von der 52-Jährigen nun einen fünfstelligen Betrag zur Vornahme der Befreiungsrituale.

Polizei sucht Zeugen

Gegen 17 Uhr übergab das Opfer der angeblichen Hellseherin das Geld sowie den Schmuck und Kleidungsstücke der Tochter im Alten Stadtgarten. Etwas später wurde ihr bewusst, dass sie einer Betrügerin aufgesessen war. Es soll sich um eine 55 bis 60 Jahre alte Frau gehandelt haben, die 1,60 bis 1,65 Meter groß und von kräftiger Statur ist. Sie hat eine mollige Figur, dunkle, zum Zopf gebundene Haare und einen gebräunten Teint. Sie trug Kleidung in beigen und braunen Farben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim unter der Telefonnummer 07154/1313-0 entgegen.