Betaversion von WhatsApp Das kann der neue Button

Von red/kaf 21. Juni 2017 - 10:00 Uhr

In einer Beta-Version von WhatsApp gibt es einen neuen Button, der die Recherche von Medien im Chat erleichtert. Foto: dpa-Zentralbild

Es gibt in der öffentlichen Beta-Version von WhatsApp eine neue Funktion für Android-Geräte, die erst im Menü zu finden ist. Der Button soll Nutzern des Nachrichtendienstes das Leben leichter machen.

Stuttgart - Neuerung beim Messenger-Dienst WhatsApp: Ein Button, der erst im Menü einer Beta-Version zu finden ist, soll das Suchen von Fotos oder Videos in Gruppenchats übersichtlicher machen. Das neue Feature ist in der öffentlichen Beta-Version von WhatsApp für Android ab Version 2.17.233 verfügbar. Die Installation dieser Textversion ist nach einmaliger Registrierung für jeden möglich.

Das Scrollen durch große Bildermengen wird mithilfe des Buttons erleichtert. Er ist in der Medienübersicht jeder Unterhaltung zu finden. Wenn der Nutzer den Button zieht, scrollt er durch die Bibliothek der gespeicherten Fotos und Videos. Als Orientierung, in welchem Monat die Fotos gesendet oder abgespeichert wurden, dient eine Anzeige.

Erleichterte Suche nach Aufnahmedatum

Der Button ist auch in der Bibliothek zu finden, in der ein Foto oder Video ausgewählt wird, um es zu versenden. Über die Navigation, die das Aufnahmedatum der Medien anzeigt, ist eine Suche nach einem konkreten Datum leichter als zuvor. Wer große Mengen an Medien abgespeichert hat, kann so leichter in den Datensätzen suchen.

Wann die Funktion für alle WhatsApp-Nutzer zur Verfügung steht, ist noch nicht bekannt.