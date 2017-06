Tanz-Show am Hans-im-Glück Warum diese Spanierin durch Stuttgart tanzt

Von Jürgen Brand 28. Juni 2017 - 16:59 Uhr

Die spanische Tänzerin Maria Hinojosa beim Kottan am Hans-im-Glück-Platz Foto: Jürgen Brand

Die spanische Tänzerin und Schauspielerin María Hinojosa ist für ein Video durch die Stadt getanzt. Sie hat schon für Shakira und Rihanna getanzt und sich in spanischen Fernsehserien einen Namen gemacht.

S-Ost - Eine junge Frau lehnt sich an den Hans-im-Glück-Brunnen, fängt an zu tanzen, ausgefallene Tanzfiguren, mal eher Ballett, mal fast akrobatisch. Die in der Nachmittagshitze des Platzes wenigen Zuschauer sind beeindruckt. Die Performance direkt am Brunnen dauert nur wenige Minuten, dann geht die Tänzerin ein paar Meter weiter Richtung Kottan, wo ein Street Art-Wandgemälde die noch bessere Kulisse für ihre kleine Show bietet. Ein junger Mann, der sie begleitet, ruft ihr ab und zu etwas zu, eine andere Frau filmt und fotografiert alles mit einer Digitalkamera.

Es kommt zwar schon ab und zu vor, dass rund um den Hans-im-Glück-Brunnen getanzt wird – dass aber eine spanische Tänzerin und Schauspielerin dort eine Privatvorstellung gibt, ist dann doch die Ausnahme. María Hinojosa ist in Spanien keine Unbekannte. Sie hat dort eine klassische Tanzausbildung absolviert und in Musiktheaterproduktionen wie „Saturday Night Fever“ auf der Bühne gestanden. Als Tänzerin hat sie Weltstars wie Rihanna und Shakira oder auch Milow begleitet. Im spanischen Fernsehen hat sie sich in Serien wie „Dreamland“ und „Yo quisiera“ einen Namen gemacht. Sie stammt aus Tarragona in Katalonien, lebt und arbeitet aber schon seit zwölf Jahren in Madrid.

Und jetzt also Stuttgart, Hans-im-Glück-Brunnen. Genau drei Tage war María Hinojosa hier, um ihren Bruder Juanjo zu besuchen. Er wohnt in Ludwigsburg, ist selbst Tänzer, Tanzlehrer und Choreograf. Er unterrichtet unter anderem an der New York City Dance School, hat als Choreograf für Events auf den Kreuzfahrtschiffen von Tui Cruises gearbeitet und gibt bundesweit und international Tanz-Workshops.

Etwa einmal im Jahr produziert Juanjo Hinojosa ein besonderes Tanzvideo zu einem bestimmten Thema. In diesem Jahr lautet der Arbeitstitel „Fluid“ und genau dafür ist seine Schwester nach Stuttgart gekommen, um ihn zu unterstützen. Aufgenommen und produziert wird das Video von Zori Frame, einer professionellen Video-Produzentin, die die Szenerie am Hans-im -Glück-Brunnen mit ihrer Kamera festgehalten hat. In drei Wochen soll das Tanzvideo fertig sein und kann dann unter anderem auf der Webseite www.juanjohinojosa.com angeschaut werden.